Médico é preso suspeito de colocar pênis na boca de paciente durante parto

O caso chegou ao conhecimento da polícia depois que funcionários do hospital filmarem o anestesista colocando o pênis na boca de uma paciente quando ele participava do parto dela.

Um médico anestesista foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (11), suspeito de estuprar uma paciente que passava por um parto cesáreo no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, São João Meriti, no Rio de Janeiro.

