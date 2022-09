Médico é agredido com golpes de capacete após negar atestado para paciente

O jovem fez exames, tomou medicação, e quando pediu o atestado, o médico deu apenas um dia, já que notou que o paciente já estava melhor. A ação do profissional de saúde revoltou o pai, que desferiu golpes de capacete no médico.

A vítima contou que o filho do autor do crime, um adolescente de 17 anos, havia sofrido uma lesão no joelho e chegou na unidade com dor.

O médico Diego Vieira Santana, de 30 anos, foi agredido no último domingo (18), após negar um atestado de 3 dias dias para o filho do agressor. O caso aconteceu em Aragoiânia, em Goiás.

