Médico é afastado por chamar de porca mãe de criança internada

Um médico foi afastado por 30 dias de suas funções por ter sido filmado chamando de porca a mãe de uma criança 12 anos que está internada em um hospital de Alagoas. A informação foi dada pelo secretário de saúde, nas redes sociais. Diante dos vídeos divulgados pela imprensa alagoana, onde um servidor público do Hospital Geral do Estado agride verbalmente a acompanhante de um paciente, determinamos a imediata abertura de processo administrativo disciplinar e a suspensão preventiva do profissional por 30 dias — Alexandre Ayres (@AlexandreAyresc) December 21, 2021 A polêmica começou quando a mãe da criança fez um vídeo informando que havia encontrado larvas em uma sonda colocada no filho. O médico então entrou na sala e disse: "Deixe de ser histérica, não seja porca! Isso é falta de limpeza". A mulher rebateu: "Porco é o senhor! Chega na minha casa para ver como é... Você não pode falar o que não sabe! Desde ontem estou aqui pedindo para olhar o meu filho. Vocês são médicos irresponsáveis! Não é dessa forma que o senhor tem que falar comigo, porque não sou cachorra".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.