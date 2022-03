Médico diz que massa é gordura e mulher perde seios meses depois

“Depois que retirei meu seio, retornei lá com o médico e disse 'olha aqui, doutor, o senhor falou que não era nada e agora tive que retirar meu seio'. Ele falou 'ah, me desculpa, era para eu ter encaminhado direto para a biópsia mesmo’”, contou.

A demora de quase sete meses para começar o tratamento do câncer ocasionou na retirada das mamas, pois meses depois um segundo nódulo apareceu no seio esquerdo e também foi preciso retirar-lo.

As dores pioraram e três meses depois ela retornou ao mesmo médico no posto de saúde, que inicialmente solicitou os exames visto pelo mastologista. Ao ver que o quadro estava agravado, ele pediu uma biopsia que trouxe o resultado de câncer em metástase.

“O mastologista afirmou que não era nada, apenas gordura. Falou até que o médico do posto iria diagnosticar a mesma coisa. No posto, eu recebi a orientação para fazer dieta porque seria gordura e tomar um remédio para amenizar a dor”, contou a mulher ao Universa.

A mulher sentiu uma dor no seio ao receber um carinho da filha de 11 anos, quando a criança encostou a cabeça em seu peito, e procurou o médico no dia seguinte. Após realizar os exames, o mastologista que viu o resultado afirmou se tratar apenas de uma “gordura”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.