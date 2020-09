Médica picada por cobra em cachoeira também está com coronavírus

A médica Médica Dieynne Saugo, picada por uma cobra jararaca, no dia 31 de agosto, em uma cachoeira no Mato Grosso, além de passar por uma cirugia após ter a respiração prejudicada devido as picadas pelo rosto e pescoço, também está com coronavírus. A informação foi dada pela própria irmã a um site do sistema Globo.

Segundo o site, a família decidiu transferi-la para São Paulo porque o hospital em Cuiabá estava lotado por causa da pandemia de Covid-19 e que os médicos especialistas estavam sobrecarregados.

Durante a semana ela passou por transfusão de sangue e também foi feita uma traqueostomia após ser constatado que ela estava com 70% das vias aéreas estavam comprometidas.