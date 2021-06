Médica Luana Araújo: ‘Imunidade de rebanho é impossível de se atingir’

Em depoimento à CPI, médica infectologista Luana Araújo afirmou que a chamada ‘imunidade de rebanho’ não é uma estratégia inteligente e é ‘impossível de se atingir’.

"É muito esperado que vírus com base em material genético de RNA sofra mutações ao longo do tempo. Existem algumas poucas mutações que mudam o grau de transmissibilidade do vírus ou possibilidade de ser uma infecção mais grave. Então, a possibilidade de uma imunidade de rebanho no Sars-Cov é impossível de ser atingida", disse.

https://youtu.be/HnIM2Tmk72Y

Ela acredita também que a imunidade só será atingida por meio de vacinação das pessoas.

"Conseguimos fazer isso com a vacinação por que conseguimos uma reposta mais sólida e com um perídio de tempo mais curto. A gente atinge imunidade com vacinação sem sofrimento. Não posso imputar sofrimento e morte a uma população”, concluiu