MEC proíbe universidades federais de exigirem passaporte vacinal contra covid-19

O Ministério da Educação publicou nesta quinta-feira (30), um despacho que proíbe universidades federais e outras instituições de ensino ligadas ao governo de exigirem vacinação contra a covid-19 para liberar a participação de estudantes em atividades presenciais. pic.twitter.com/zQy5LcTC7N — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) December 30, 2021 O documento afirma que a exigência do comprovante vacinal nessas instituições só podem aplicada “mediante lei federal”. O governo de Jair Bolsonaro têm criticado desde o início a cobrança do comprovante de vacinação em vários locais e o próprio presidente já declarou que não vai tomar a vacina. Bolsonaro e alguns de seus ministros, como Mário Frias, da Cultura, já chegaram a ser barrados em espaços que exigem a apresentação do passaporte vacinal.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.