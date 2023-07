MEC divulga resultado da 1ª chamada do Prouni nesta terça

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta terça-feira (4) o resultado da primeira chamada do Programa Universidade Para Todos (ProUni) do segundo semestre. Para conferir o resultado, o candidato deve acessar o site do programa: http://acessounico.mec.gov.br/prouni.

A iniciativa oferece bolsas de estudo de 50% e 100% em instituições particulares de ensino superior.

O candidato selecionado tem de 4 a 14 de julho para comprovar as informações prestadas na inscrição e garantir a vaga.

A documentação deve ser apresentada junto à faculdade para a qual foi aprovado.

Também nesta terça começa o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2023 do segundo semestre. Os candidatos devem se inscrever no portal do Fies.