MC Guimê se abre sobre término com Lexa

Lexa e Guimê começaram a namorar em 2015, casaram em 2018 e anunciaram a separação em outubro do ano passado. No fim de dezembro, o casal anunciou que reataram a união.

O cantor, então, falou sobre sua relação com a cantora. "Vocês reataram, né?", perguntou Bruna. "Reatamos há pouco tempo", respondeu Guimê, continuando: "De certa forma, foi interessante pra evolução do casal. A gente ficou um pouco distante, e tanto ela quanto eu sentimos falta. Então, dá uma animada em geral", disse o brother.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Guimê se abriu com seus colegas do BBB 23 sobre o término e retorno de sua relação com Lexa.

