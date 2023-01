MC Guimê reúne aliados e traça estratégias para se livrar do primeiro Paredão

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os moradores do Quarto deserto do BBB 23 não estão de brincadeira no reality e parece que um brother já desponta como o líder da turma: MC Guimê. No início da noite desta sexta-feira (20), o cantor reuniu os aliados para contar possíveis votos e traçar uma estratégia para salvar as duplas parceiras do primeiro Paredão da temporada no domingo (22).

"Pedimos as líderes que podem colocar dupla A, B ou C, mas têm duplas mais fortes que as outras e quem está no risco é alguém do nosso grupo, o grupo grande. Esse grupo tem duas duplas com riscos muito grandes: Guimê e Tina e Gabriel e Paula. Estão muito no risco. Se ganhar a imunização, garanti para Gabriel e Paula só que assinando contrato de (eu estar no) primeiro Paredão do BBB, que isso vai acontecer", começou o marido de Lexa.

"Se Paula e Gabriel ganham imunização e dão para Guimê e Tina, eles estão na berlinda. Ninguém quer, mas se estamos aqui, estamos prontos para o game. O que podemos fazer para aliviar... Domitila e Cezar Black formam a dupla mais fraca de lá. Segundo lugar, Cristian e Marvvila. Eu ficaria mais confortável, já que estou colocando o meu na reta e defendendo os meus, gostaria que... Se todo mundo for em Domitila e Black, para Guimê e Tina seria um Paredão mais suave para nós", continuou.

Guimê continua com sua argumentação para convencer Paula, Amanda, Aline, Bruno, Larissa, Antônio Cara de Sapato, Fred, Ricardo e Tina. "Pegando o Paredão com Gustavo e Key, mesmo ela se contradizendo a todo momento, ela é forte lá fora e será muito mais difícil. Então viemos propor para vocês, decidimos (ele e alguns brothers) que nós votaremos em Domitila e Black. Vocês estão de acordo Domitila e Black?".