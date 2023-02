MC Guimê relembra morte de MC Kevin

Guimê continua: "A forma que aconteceu foi muito chocante. Eu lembro do dia da situação. Foi a noite. Uma artista mandou para a Lexa em um grupo 'O Kevin sofreu um acidente gravíssimo'. Aí eu pego e colho aquela informação, mas de coração, deu cinco minutos e eu falei pra Lexa 'O Kevin é forte, Kevin tá treinando. Deve ter quebrado uma perna, um braço. Não, tá suave'. Deu uns 40 minutos e apareceu no Fantástico."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante conversa com Fred Desimpedidos, Larissa, Aline e Ricardo no BBB 23 (Globo), MC Guimê relembrou morte de MC Kevin.

