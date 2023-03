MC Guimê leva punição gravíssima na madrugada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a formação do Paredão deste domingo (12) no BBB 23 (Globo), os brothers foram tentar se entender uns com os outros. Na berlinda, ficou Cezar Black, Domitila, Larissa e Ricardo. Logo após o fim do programa, o biomédico foi para o quarto chorar, mas esclareceu que era de raiva. "Eu não sou muito de chorar, mas é de raiva! [Larissa] falar que não sabe o motivo que eu saí do quarto do nada, tá de brincadeira...", disse Alface.

E não deu outra, o assunto da madrugada foi apenas esse: a formação do Paredão. Larissa também desabafou com os amigos e disse que está preocupada se vai sair do reality. Mas o que mais chateou a sister foi o acordo que ela fez com o enfermeiro, pois os dois ganharam a Prova do Anjo juntos e tinham combinado de não votarem um no outro, porém não foi o que aconteceu. Já para Black, não existiu acordo nenhum.

Mais tarde, MC Guimê já estava deitado no Quarto do Líder, ao lado de Cara de Sapato, quando Cezar Black pediu para conversar com ele. O cantor, então, saiu para falar com o enfermeiro na porta e deixou Sapato sozinho no quarto -o que é proibido.

Os participantes se assustaram ao ver no painel a punição e foram ver o que aconteceu, mas o que chocou foi a quantidade de estalecas perdidas: 500 estalecas. "Proibido sair do Quarto do Líder com convidados dentro", alertou a produção.