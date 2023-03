MC Guimê leva a melhor e vence a Prova do Anjo do 'BBB 23'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma nova Prova do Anjo rolou neste sábado (4) no BBB 23 (Globo), e quem levou a melhor foi MC Guimê.

Depois da Semana Turbo, que juntou a Prova do Líder com a do Anjo, hoje os brothers tiveram uma disputa nos moldes usuais, com todo mundo — menos o líder — participando, inclusive os emparedados Key Alves e Cezar Black, que foram levados à berlinda justamente pelo músico, através do Big Fone.

Como foi a prova

Patrocinada por uma marca de cerveja, a disputa começou com cada um dos participantes escolhendo um "ingrediente" especial relacionado à marca. Foram eles:

Guimê escolheu 'responsa'

Amanda escolheu 'coração'

Gabriel escolheu 'leal'

Marvvila escolheu 'puro brilho'

Larissa escolheu 'parceria'

Domitila escolheu 'pura magia'

Sapato escolheu 'amizade'

Bruna escolheu 'batalha'

Key escolheu 'família'

Alface escolheu 'bafafá'

Aline escolheu 'correria'

Sarah escolheu 'topzera'

Cezar escolheu 'relax'

O objetivo é completar a letra M com 16 cubos que representam cada participante. Para isso, eles jogam um disco para ver quantos cubos poderão colocar. Eles podem tentar tirar uns aos outros da prova, caso o disco caia na casa "perdeu um avatar". Quem perder 3 de seus avatares — por escolha de outros brothers — é eliminado da prova.

Quem completar primeiro o 'M' com os 16 cubos vence a Prova do Anjo. No caso, Guimê foi o felizardo.

Além da imunidade para um brother de sua escolha, o Anjo também escolhe quem vai para o Castigo do Monstro, além de ganhar um almoço especial.