Mc Guimê e Tina escolhem mesmo emoji e fãs não largam o osso

A briga foi interrompida pelo público, que votou para unir os dois na mesma dupla para disputar a primeira prova de imunidade do BBB 23. Mas nenhuma das equipes sinalizou disposição para trocar de emoji quando o par for separado.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - É treta? Na preparação para o BBB 2023, MC Guimê, do Camarote, e Tina Calamba, do time Pipoca, escolheram o mesmo emoji como sua representação no programa. O ícone de diamante tem um significado diferente para cada um, e nenhum lado quer abrir mão.

