MC Guimê compara Cezar Black a Shrek e fãs pedem respeito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a madrugada, no "after dos crias" do BBB 23 (Globo), MC Guimê improvisou uma música para animar o Quarto Deserto e para criticar seu novo alvo, Cezar Black.

Sob palmas de colegas de quarto, ele cantou: "Cezar Black é vacilão, pega a visão, não se mete. Cezar Black, todo de verde na fumaça, parece o Shrek. Ele é um ramelão, desse jeito eu voto nele. [...] Quem vota no Cezar Black, por favor, levanta a mão. [...]"

Depois, ele continuou: "Cezar Black é vacilão, foi um opressor. Você tava no cobertor, você tava chorando. Enquanto tava ele lá te criticando. Eu já votava nele, desse jeito não se intimida. Quando ele gritou na cozinha: "dois pesos e duas medidas". Pau no c* dele, eu voto nele sem caô."

'BLACK MERECE RESPEITO'

O vídeo da "música" foi compartilhado pelo perfil oficial de Cezar no Twitter, no qual a equipe critica a atitude do Deserto. "Eu falo ou vocês falam? Precisa desenhar?"

A frase "Black merece respeito" também começou a ser utilizada pelos fãs do brother, apoiados pelo perfil, para expor o ocorrido.