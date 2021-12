Mc Boco do Borel é executado a tiros enquanto fazia show

O MC Boco do Borel, 34, foi assassinado a tiros enquanto fazia um show em Porto de Galinhas na madrugada deste domingo (26), em Pernambuco. A polícia não divulgou detalhes sobre o crime, mas um membro da equipe do artista afirmou que ele se apresentava no Aconchego Bar, quando recebeu vários disparos pelo corpo. Boco foi socorrido, mas morreu na UPA de Serrambi. Até o momento, não há informações de presos pelo crime. O MC era casado e deixa quatro filhos. O artista trabalhava com o tecno brega e era considerado um dos pioneiros no estilo. Ele já tinha sido preso por tráfico de drogas e passou cerca de um ano no presídio.

