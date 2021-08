Matrícula dos selecionados da lista de espera do Prouni vai até sexta

O Prouni concede bolsas para custeio de mensalidades, em instituições particulares de todo o país. A depender da renda familiar, as bolsas arcam com metade ou com todo o valor da mensalidade.

Quem foi selecionado na lista de espera do Prouni, Programa Universidade Para Todos, tem até sexta-feira, dia 27, para fazer a comprovação dos dados fornecidos no ato da inscrição. É um período importante para quem precisa separar documentação pessoal e comprovação de renda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.