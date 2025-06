Mato Grosso registra foco de gripe aviária em aves domésticas

O Mato Grosso confirmou, neste sábado (07), a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em uma criação de aves domésticas de subsistência no município de Campinápolis.

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o Serviço Veterinário Oficial interditou a propriedade e coletou amostras para análise laboratorial, as quais resultaram positivas para gripe aviária. Esse é o quarto foco da doença em aves de subsistência detectado no Brasil.

As medidas de erradicação e as ações de vigilância no raio de 10 quilômetros ao redor do foco foram iniciadas neste domingo (08). O Mapa esclareceu que, no raio detectado, não há estabelecimentos avícolas comerciais.