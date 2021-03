Mato Grosso pede ajuda a outros estados após saúde entrar em colapso

De acordo com o UOL, o estado possui 59 pacientes à espera de vaga. Ainda segundo a publicação, no balanço de sábado 99,58% dos leitos de UTI já estavam ocupados.

Com o aumento de pacientes com Covid e UTIs lotadas, o sistema de saúde do Mato Grosso entrou em colapso neste domingo (7).

