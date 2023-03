Marvvila chora e é consolada por Sarah no BBB

"Eu já entendi que a gente vai tomar muitas decisões aqui, e são poucas as que a gente vai se sentir 100% bem com elas (...). Eu não tinha intenção nenhuma de mudar nossa relação. Eu sei que a gente tem uma amizade muito bonita", consolou Sarah.

"Sem vocês, não dá pra mim. Eu posso ficar contra todo mundo, mas vocês são a minha força. No momento em que me colocam numa situação de 'caraca, posso perder a minha força', eu fico: 'mano, [se isso acontecer] eu não vou mais ter força pra aguentar'. A situação de saber que você pode perder alguém que você ama é muito ruim", desabafou Marvvila.

A cantora deixou o Quarto Fundo do Mar, e, ainda em frente à porta, ficou em prantos. Sarah se aproximou e abraçou a amiga. Soluçando, Marvvila reforçou que ama Sarah, e que não agiu para prejudicá-la. A artista ainda disse que se sente bem no reality show graças aos amigos, e sentiu medo de perdê-los.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após conversa com Cezar Black, Marvvila caiu no choro e foi consolada por Sarah Aline no BBB 23 (Globo). A sister se mostrou triste após o enfermeiro voltar a citar que a sister teria cometido "traição" ao votar Amanda e colocar Sarah em risco.

