Marvvila brinca com brother depois de festa e diz que 'a dignidade foi junto'

Marvvila deu sua opinião sobre as atitudes de Gabriel: "Tu atirou pra todos os lados. Todos os lados! Teve um momento que eu tava esperando tu parar naquele bonequinho ali", disse a cantora. O ator respondeu: "Ah, se ele piscar pra mim...", disse ele, rindo com os colegas.

Fred entrou na brincadeira: "Deve estar pra lá, junto com sua dignidade, mano. Você perdeu", brincou o influencer, completando: "Teve uma hora que você me falou: 'Fred, eu tô num relacionamento com a tua bunda', e eu falei: 'Pode ficar à vontade'", contou o brother.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pós-festa dos brothers rendeu nesta quinta-feira (19)! Depois da primeira festa do BBB 23 (Globo), os brothers se juntaram para fofocar e brincar uns com os outros depois dos acontecimentos da noite passada.

