Marvvila alfineta sister após deixar o BBB 23

Marvvila: "Tinha, com a Larissa sempre tive, mas depois que ela voltou, ela voltou num mood diferente de se juntar bem mais com as aliadas do Deserto e separar aquela relação que a gente tinha, então deu uma distanciada. Ela estava me agourando na última, foi aquele 'boa sorte' meio assim'".

Marvvila: "As meninas do Deserto. Ficavam ali e quando eu acertava, elas falavam: 'Nossa, ela vai ganhar de novo'".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Décima segunda eliminada do BBB 23 (Globo), Marvvila comentou durante participação no BBB - A Eliminação (Multishow) que Larissa voltou diferente para o jogo após a repescagem.

