Mario Frias terá que explicar ao Senado gastos com viagem aos EUA

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado aprovou na última quinta-feira (24) um requerimento de convite ao secretário especial da Cultura do Ministério do Turismo, Mario Frias, para prestar esclarecimentos sobre gastos em viagem oficial aos Estados Unidos.

De acordo com a Agência Senado, as informações oficiais apontam que a viagem foi motivada por uma reunião para discutir um projeto audiovisual com o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie.O requerimento (REQ 4/2022-CE) foi apresentado pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN).

A data da audiência ainda não foi marcada.