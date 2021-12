Mario Frias se revolta após a família ser barrada em hotel por não apresentar passaporte vacinal

A esposa e a filha mais nova do secretário de Cultura, Mario Frias, “foram expulsas” de um hotel no Rio de Janeiro por não apresentarem o passaporte de vacinação, documento que comprava se a vacinação do indivíduo está em dia. Ao saber do caso, Frias se revoltou, xingou e afirmou que irá processar “todos os responsáveis”. "Um merda inútil ter a coragem de impedir minha família de ter um teto para dormir às 21h da noite é criminoso. O mais revoltante é que, enquanto eles tratam o povo como escravo, estão por aí farreando e bebendo, como canalhas hipócritas que são! Irei processar todos os responsáveis por esse ato. Vocês não irão tomar minha liberdade e da minha família sem que eu lute por ela. Vagabundos!", escreveu no Twitter. A ampliação da cobrança do passaporte vacinal no Rio de Janeiro foi decretada no início de dezembro.

