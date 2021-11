Mario Frias chama Wagner Moura de ‘patético’ após criticar governo Bolsonaro

Me diga com quem andas e te direi quem és! Chorão pic.twitter.com/qXxPkHVn32

Frias ainda chamou Moura de chorão ao publicar fotos do ator junto com ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma.

Mario fez várias publicações nas redes sociais criticando a fala de Wagner para a pergunta da apresentadora Chris Maksud, sobre a declaração do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que chamou o filme Marighella - dirigido por Wagner - de racista, por chamar “cada homem preto honrado do Brasil de marginal ao escalar um ator preto para o papel de um psicopata comunista”.

O Secretário Especial de Cultura do Governo Federal, Mario Frias, chamou o ator Wagner Moura de “patético”, após dizer que não tem respeito pelo do governo Bolsonaro, em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura nesta segunda-feira (1º).

