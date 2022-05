Marinheiro tenta atravessar a nado águas de afluente do Rio Amazonas e some

De acordo com o G1, a empresa de transporte fluvial de cargas onde o marinheiro trabalha relatou que ele saiu em uma embarcação, sem autorização, foi para uma das margens do rio e ao tentar retornar retornar a nado para um rebocador afastado, sumiu.

O marinheiro Edson Nascimento da Silva, de 52 anos, está desaparecido desde o último domingo (8), após sumir no Rio Matapi, afluente do Rio Amazonas, no Amapá.

