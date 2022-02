Marinha abre concurso com mais de 600 vagas para nível médio

As inscrições serão aceitas entre os dias 28 de março e 10 de abril no site da Marinha. A taxa é de R$40 e deve ser paga até o dia 14 de abril de 2022.

A Marinha divulgou o edital do Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM) que oferece 686 vagas de ensino médio. Para participar, o candidato pode ser de ambos os sexos, ser brasileiro nato ou naturalizado, ter 18 anos completos e menos de 22 no dia 30 de junho de 2023 entre outros requisitos.

