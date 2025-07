Marina Silva sofre novos ataques em audiência na Câmara sobre desmatamento

Em resposta aos ataques, Marina Silva afirmou estar "em paz" e que aprendeu que é "melhor receber injustiça" do que "praticá-la". Ela destacou que não aceitaria ser chamada de adestrada e que esperava um comportamento diferente dos deputados após incidentes anteriores. A ministra já havia abandonado uma audiência no Senado em maio, após ser alvo de declarações consideradas machistas.

