Marília confessa irritação com citação a Juliette: 'Não é pobre coitada'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Quarto Secreto do BBB 23 (Globo), Marília confessou a Fred Nicácio que ficou irritada quando Paula citou Juliette Freire, campeã do BBB 21, quando a atacava no Jogo da Discórdia.

Marília: "Eu tenho é muita honra de Juliette. Quando ela foi confirmada, fui olhar no meu Instagram e ela me seguia. Desde a primeira semana quando ninguém acreditava nela eu dizia que ela ia ganhar. Aí ela [Paula] chamou Juliette de 'pobre coitada'. Coisa feia. Fiquei p*ta quando ela falou isso".

Marília disse ao doutor que a fala a irritou tanto por Juliette "não ser uma pobre coitada".

Na dinâmica, os participantes escolhiam a sua prioridade máxima no jogo —a pessoa que quer levar até a final. Em seguida, escolhiam dois rivais para presentear com a bomba— são as duas pessoas que ele quer mais longe no game.