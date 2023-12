Marido que mantinha esposa como refém dentro de apartamento é morto pela polícia

Foram os próprios moradores do prédio que chamaram a polícia após ouvir os pedidos de socorro da vítima. Ela chegou a tentar sair do local, mas foi puxada de volta para dentro, segundo o vizinho.

Um vizinho disse que o filho do casal também estava no apartamento no momento em que o homem encarcerou a esposa, mas ela conseguiu sair e ficou sob o cuidado dele e da família até a chegada dos agentes.

