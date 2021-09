Marido mata blogueira a facadas e tira a própria vida após o crime

A polícia investiga agora, qual foi a motivação do crime e apreendeu a faca e os celulares do casal para periciá-los.

Ele correu na direção dela com a faca nas mãos e tentou atacá-la, mas ela fechou a porta do quarto e só abriu quando a polícia chegou.

A influenciadora digital Bruna Quirino, 38, foi assassinada a facadas pelo próprio marido no apartamento onde morava com ele e a filha de 20 anos em Valinhos, interior de São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.