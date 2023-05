Marido ateia fogo em mulher e arrasta corpo em capô de carro

Um homem ateou fogo na esposa, de 26 anos, e a arrastou no capô de um carro, neste domingo (30), em Uberlândia. A vítima está internada em estado gravíssimo.

De acordo com informações da polícia, uma vizinha relatou que a vítima havia batido na porta de sua casa pedindo por socorro e afirmando que o marido a agrediu. Outras testemunhas afirmaram que viram a mulher no capô do carro do marido sendo arrastada por cerca de 300 metros.

A mulher deu entrada na Unidade de Atendimento Integrado do Bairro Planalto em estado gravíssimo, com queimadura nas costas, cabeça, braços e pernas. À equipe médica, a vítima relatou que durante uma briga com o marido, ele pegou um galão de álcool e jogou nela, em seguida, ateou fogo.

A vítima precisou ser transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), onde está entubada e inconsciente.

Já o agressor, de 30 anos, foi localizado e preso após dar entrada em um hospital com queimaduras. O homem confirmou que houve uma discussão, mas afirmou que a mulher ateou fogo em si mesma e que ela o ameaçou com uma faca.

O homem foi detido e o caso segue sendo investigado pela polícia.