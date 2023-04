Marido parte ao meio cabeça de homem que deu cantada em sua esposa

Um homem foi preso suspeito de matar o rival a golpes de machado por ele ter “mexido” com sua mulher. O caso aconteceu Cristalina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A prisão ocorreu na sexta-feira (14).

A vítima, Lindomar Cândido da Costa, estava desaparecido há três dias e teria sido visto pela última vez na companhia do acusado. Ao ser procurado, o suspeito confessou que havia matado Lindomar e informou um local: uma cova rasa próxima ao Rio São Marcos.

O delegado Cassius Zamó, que investigado o caso, o suspeito deu detalhes sobre o homicídio: “O autor disse que, depois da vítima ter mexido com a esposa, ficou furioso e o matou com um golpe de machado na cabeça, fazendo com que houvesse uma repartição do crânio”.

Ele responderá pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.