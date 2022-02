Maria bate boca com Arthur após jogo da discórdia no BBB22

Maria se estranhou com Arthur Aguiar na madrugada desta terça-feira (01) após o jogo da discórdia. Ela encontrou com o brother na cozinha e mandou uma indireta.

Não tinha visto o embate de Maria e Arthur. Ela está brava pq ele jogou verde no ao vivo e colheu maduro com ela #BBB22 pic.twitter.com/7kp0ZknXd1 — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) February 1, 2022

"Parabéns, você é um ótimo jogador. Uma ótima estratégia pra descobrir voto. Te admiro", comentou. Em seguida, Maria abandonou o cômodo.

Arthur rebateu. "Descobrir voto de quem?", perguntou. "Faça-me o favor", gritou a participante. "Ué, fala aí, pô. Você fala e sai andando? Fica aqui, p****. Fica aqui e fala, pô. Falar e sair andando...", reclamou o marido de Maíra Cardi. Em direção ao quarto lollipop, a sister, então, gritou novamente. "Você não entendeu o que? (...) Ah, vai tomar no c*. Não aguento ficar entalada". Já no aposento, Bárbara perguntou a Maria com quem ela estava gritando, que respondeu enfaticamente: "Arthur!".

Já no quarto, a sister explicou aos brothers os motivos pelos quais provocou o participante. "Ele me botou na parede ao vivo no programa, no jogo da discórdia, eu não tinha porque mentir. Ele falou 'uma pessoa que me decepcionou e pode ter votado em mim', vai tomar no c*, né? Eu vou fazer a sonsa em rede nacional?".