Marco temporal: STF define indenização para ocupantes de boa-fé

Para facilitar a conclusão do julgamento, o ministro Dias Toffoli retirou sua proposta de voto, que estabelecia um prazo de 12 meses para o Congresso aprovar uma lei que permitisse a exploração econômica das terras pelos indígenas. De acordo com a proposta, a produção agrícola e a exploração de recursos minerais, como o potássio, poderiam ser comercializadas pelas comunidades indígenas, com a participação nos lucros.

Durante a sessão, o ministro Alexandre de Moraes votou a favor da indenização para os proprietários de boa-fé. Ele mencionou casos de colonos que receberam terras como recompensa por seu serviço na Guerra do Paraguai e que, posteriormente, as áreas foram identificadas como terras indígenas. O ministro argumentou que há situações em que não se pode resolver o problema criando injustiças.

Durante a sessão desta tarde, os ministros resolveram os pontos pendentes e aprovaram a indenização a particulares que adquiriram terras de boa-fé. Isso significa que aqueles que receberam títulos de terra do governo federal ou estadual que, posteriormente, foram identificadas como terras indígenas, têm direito a uma indenização que engloba as melhorias realizadas na terra e o valor da terra nua.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.