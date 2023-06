Máquinas de choque e objetos sexuais são encontrados na casa de suspeito de estupro

Máquinas de choque, objetos sexuais e outros itens foram apreendidos na casa do suspeito de sequestrar e estuprar uma menina de 12 anos, no Distrito Federal.

De acordo com a PM do Distrito Federal, policiais do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão encontraram a vítima seminua na cama, com os pés algemados e várias escoriações pelo corpo, no apartamento do suspeito, na Asa Norte.

Um vídeo mostra o momento em que o suspeito Daniel Moraes Bittar leva a menina dentro de uma mala para dentro do apartamento. "Os militares encontraram no apartamento máquinas de choque, câmeras fotográficas, objetos sexuais e materiais pornográficos. A polícia suspeita que ele filmou o estupro. Os equipamentos eletrônicos foram apreendidos e passarão por perícia", diz a Polícia Militar do Distrito Federal.

Também foi encontrado uma estufa para produção de maconha e um galão com clorofórmio. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia.