Maquiador de Michelle Bolsonaro joga copo em mulher após ex-primeira dama ser questionada sobre joias; vídeo

Agustin Fernandez, maquiador da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, jogou um copo com gelo em uma mulher após ela questionar Michelle sobre o paradeiro de joias sauditas. O caso ocorreu, nesta sexta-feira (11), em um restaurante em Brasília após a Polícia Federal deflagrar operação sobre a suposta tentativa de vender ilegalmente as joias dadas ao governo por delegações estrangeiras.

No meio do bate-boca, Agustin Fernandez, maquiador e amigo pessoal de Michelle, jogou um copo com gelo em uma mulher. O vídeo, obtido pela colunista do G1 Andréia Sadi, mostra o momento em que Agustin chama a mulher de “vagabunda”. pic.twitter.com/qTTw8YMzCg

