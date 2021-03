Manifestações de apoio a Bolsonaro em todas as grandes cidades do Brasil

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizaram neste domingo (14) manifestações de apoio em diversas cidades como Manaus, Belém, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, entre outras. Nas redes sociais, os apoiadores compartilharam imagens dos atos com as hashtags #PatriotasNasRuas.

No Rio , cerca de 200 manifestantes pró-bolsonaro se aglomeraram, a maioria sem máscara, na Praia de Copacabana, zona Sul, protestando contra a possibilidade de lockdown. Ao som do Hino Nacional e usando camisetas verde e amarela, eles também criticavam o Supremo Tribunal Federal (STF). Alguns pediam, ainda, a prisão do ex-presidente Lula, e muitos gritos de liberdade ao deputado Daniel Silveira, preso após ter divulgado vídeo no qual defende o AI-5, ato da ditadura militar, e a destituição dos ministros do STF,

Em Manaus, os manifestantes realizaram uma carreata com carros e motocicletas até a Ponta Negra, onde deixaram os veículos e se aglomeraram com bandeiras do Brasil e cartazes. O ponto alto do protesto foi uma oração coletiva liderada por um pasto r em um carro de som, que afirmou "Precisamos nos livrar dos monstros do toga", e “do mal comunista”. Entre as placas com mensagens dos manifestantes, uma pedia “Forças Armadas, ajudem Bolsonaro a reestabelecer ordem e progresso no Brasil”.

Em Belém do Pará, manifestantes contrários às medidas de enfrentamento à Covid-19 criticaram também o governo do Estado. Um vídeo do buzinaço que ocorreu na cidade mostra manifestantes em uma hilux gritando: “Bora trabalhar”.

Alô Belém!!! Já estamos nas ruas contra os abusos desse governo do estado corrupto. pic.twitter.com/VIqDC1ZLp1 — Diassis (@euvim181) March 14, 2021

A Avenida Paulista foi palco da manifestação pró-bolsonaro em São Paulo. Os manifestantes também criticaram o governador João Dória e as medidas de enfrentamento à Covid-19.

Brasília registrou um intenso trânsito com a carreata que pediu o fim da “ditadura do STF” e das medidas de restrição.

COMPARTILHE !!! Brasília contra o comunismo, contra o Lockdown e a favor de Bolsonaro, agora! pic.twitter.com/cAE5Sdxfwd — Lilian Machado (@Lilian_Direita) March 14, 2021

Recife também recebeu uma carreata que deixou quilômetros de uma avenida parada. "Para mostrar nosso repúdio ao STF", disse uma apoiadora de Bolsonaro que filmou o momento.

Essa guerreira patriota é a Sandra Queiroz, presidente do PTB Mulher de Pernambuco. Ela foi para as ruas e mostra o tamanho da manifestação em Recife. Está gigante!! Parabéns, Sandra. Orgulhou nosso PTB.#PatriotasNasRuas pic.twitter.com/applRarUGF — Roberto Jefferson (@BobjeffHD) March 14, 2021

Confira onde mais houve manifestação pró-Bolsonaro:

BARBACENA - MG 14/03/21

Todas as cidades do Brasil com manifestações gigantescas.

Brasil reagiu!!

Não vamos parar, desistir NUNCA #PatriotasNasRuas pic.twitter.com/1ZYTqRzhQw — Lu Sapori (@ALLuSapore) March 14, 2021

O Ceará também parou neste domingo. Viva o povo patriota, conservador e cristão do nosso País.#PatriotasNasRuas #EuSouOExercitoDoBrasil pic.twitter.com/08gDP6msA4 — Roberto Jefferson (@BobjeffHD) March 14, 2021