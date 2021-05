Mandetta diz que vai se candidatar à presidência e manda recado a Bolsonaro

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que deve entrar na briga pela presidência do Brasil em 2022 e afirmou que Bolsonaro nãop deveria pensar em releeição. Mandetta virou desafeto declarado do presidente ao deixar o ministério por discordar da postura do mesmo frente ao enfrentamento à covid-19.

Em entrevista à emissora CNN, Mandetta afirma que está apto para se candidatar e não tem medo de enfrentar uma campanha “sórdida” sendo alvo de possíveis ataques do clã Bolsonaro:

"O meu nome está aqui, eu não sou candidato de mim. Eu quero um projeto para a gente defender ideias. Se perguntar para mim, você está pronto? Eu estou pronto. Se perguntar para mim, você vai, você tem coragem para ir para uma das campanhas mais sórdidas, baixas, invasivas, pelos comentários do presidente e do filho do presidente, eu estou pronto".

O ex-ministro afirma ainda que não tem medo de enfrentar Bolsonaro e Lula e acredita que ambos têm no histórico “passados que serão lembrados por todos os brasileiros”.

Mandetta também fez questão de afirmar que o atual presidente não tem estrutura e condições de liderar o país e que sequer deveria pensar em reeleição depois dos erros cometidos no até agora no primeiro mandato.

“O Collor foi o primeiro a não se reeleger. Ele [Bolsonaro] vai ser o segundo, porque, primeiro, ele precisa terminar o mandato para pensar em reeleição. Agora, espero que ele não continue, porque ele não está à altura do cargo", declarou.