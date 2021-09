Maltratada pelo dono, cadela comia gatos no meio da sujeira para sobreviver

Uma cadela da raça pit bull foi resgatada após ter sido encontrado comendo gatos para poder sobreviver. O caso aconteceu em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, última terça-feira (1º), mas foi divulgado apenas neste sábado (4).

Segundo o G1, a polícia chegou até a casa onde o animal estava após denúncias de que no local uma cadela estaria sendo mantida em situação de maus-tratos, em um ambiente sujo, com odor de fezes e urina. De acordo com a polícia, também havia restos de gatos mortos no local, pois a cadela passou a matar os animais para se alimentar e sobreviver.

O dono da casa, de 23 anos, foi preso e encaminhado à unidade prisional de Santo Antônio do Descoberto, onde ficará à disposição da Justiça; Já a cadela, levada para uma clínica, onde está se recuperando.