Mais duas mortes por febre maculosa são confirmadas no país

Mais duas mortes por febre maculosa foram confirmadas no país. Dessa vez, os casos ocorreram em Campinas, São Paulo. A primeira vítima é um homem, de 46 anos, que começou a apresentar sintomas em 5 de julho e morreu quatro dias depois. As informações são do Uol.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, que ainda investiga o provável local de infecção, a outra vítima é um jovem de 18 anos. Os sintomas se manifestaram em 23 de julho, mas o rapaz morreu no dia 28. A SMS diz que ele foi provavelmente infectado na Fazenda do Exército —28º Batalhão de Infantaria Mecanizada.

A febre maculosa é uma doença grave causada pela bactéria Ricketsiia rickettsii. Ela é transmitida pela picada de carrapatos-estrela, que são encontrados principalmente em áreas de mata.

Os sintomas da febre maculosa incluem: febre alta (acima de 39°C); dor de cabeça forte; náuseas e vômitos; cansaço e fadiga e ainda traz manchas vermelhas na pele.

Se você encontrar um carrapato, é importante removê-lo o mais rápido possível com uma pinça. Não tente esmagar o carrapato, pois isso pode liberar a bactéria no organismo.