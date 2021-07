Mais dois casos da variante Delta são detectados em São Paulo

De acordo com o R7, os pacientes são um homem de 44 anos e uma mulher de 30 anos. Eles foram mantidos em isolamento. O Instituto Butantan notificou a Secretaria de Estado da Saúde, que informou as Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios para monitoramento dos casos e contatos.

Mais dois casos de pessoas infectadas pela variante Delta foram detectados, nesta quinta-feira (15), pelo Instituto Butantan, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo.

