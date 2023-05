Mais de 250 Kg de cocaína são encontrados em casco de navio em porto

Em ação conjunta, policiais federais, militares do Grupamento de Patrulha Naval de Santos, servidores da Receita Federal e policiais militares do BPAmb fizeram inspeção de navio carregado com enxofre.

Uma operação encontrou cerca de 251 kg de cocaína escondidos no casco de um navio neste domingo (28), no Porto de Santos, em São Paulo.

