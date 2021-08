Mais de 8 milhões não voltaram para tomar a 2ª dose contra covid

Autoridades de saúde e especialistas consideram fundamental a conclusão do esquema vacinal, uma vez que apenas a primeira dose não garante a proteção adequada contra a covid-19, especialmente com a disseminação da variante Delta, que é mais contagiosa.

De acordo com o Ministério da Saúde, entre os motivos que levam a população não retornar ao posto para tomar a segunda dose está o medo de sofrer reações adversas. No entanto, o ministério reforça que especialistas garantem que os efeitos da segunda dose são mais leves e limitados.

Segundo dados mais recentes do painel de vacinação do Ministério da Saúde, mais de 53 milhões de brasileiros estão completamente imunizados, o que corresponde a cerca de 28% da população. O número de atrasados é equivalente a 16% daqueles que completaram o ciclo vacinal.

Entre os estados com maior número de pessoas que iniciaram o esquema vacinal e não terminaram estão São Paulo, com 1 milhão e 690 mil; Rio de Janeiro, 1 milhão e 60 mil e Minas Gerais, com 1 milhão e 20 mil.

