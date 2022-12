Mais de 40 mil crianças e adolescentes perderam suas mães por covid-19 no Brasil nos dois primeiros anos da pandemia. Esse é o principal resultado apontado por um estudo inédito realizado por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. A pesquisa foi divulgada pelo Observatório de Saúde na Infância, o Observa Infância.

O levantamento foi feito com base nas mortes por covid-19 registradas no Sistema de Informações sobre Mortalidade em 2020 e 2021 e nos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos entre os anos de 2003 e de 2020.

Cristiano Boccolini, pesquisador em Saúde Pública da Fiocruz e coordenador do Observa Infância, ressalta que a pesquisa também constatou que a morte por covid-19 afetou principalmente a população de 40 a 59 anos, homens e analfabetos. E revela outro dado alarmante: a cada três mortes relacionadas a complicações no parto e nascimento, a covid foi responsável por uma.

“Um terço destas mortes que não deveriam acontecer, as chamadas mortes maternas, estiveram relacionadas à covid. Isso impactou e nossas taxas de mortalidades maternas que já eram altas aumentaram em 37% em relação ao ano pré-pandêmico, o ano de 2019”.

O estudo aponta também que, em 2020 e 2021, a covid-19 foi responsável por um quinto de todas as mortes registradas no Brasil. O pico da pandemia ocorreu em março de 2021, com quase 4 mil óbitos por dia, número superior à média diária de mortes por todas as causas em 2019, como ressalta Cristiano Boccolini.

“Só a covid matou mais que o conjunto de todas as mortes por doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes, hipertensão, infartos. Morreu mais gente de covid que a soma de todas as outras mortes registradas em um único dia”.

O levantamento mostra ainda que o Brasil perdeu cerca de 19 anos de vida produtiva devido à morte de adultos jovens por covid-19.