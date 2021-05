Mais de 38 milhões de brasileiros tomaram 1ª dose da vacina contra Covid-19

A segunda dose já foi aplicada em 19.175.041 pessoas, o equivalente a 9,06% da população do país. Ao todo, 57.931.072 doses foram aplicadas no Brasil.

Cerca de 38.756.031 de pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19, até este domingo (16), no Brasil, de acordo com o G1. O número representa 18,3% da população brasileira.

