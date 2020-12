Mais de 3 milhões de pessoas recebem auxílio emergencial nesta quarta

Os nascidos em julho recebem nesta quarta-feira (02) mais uma parcela do auxílio emergencial. O valor é disponibilizado pelo aplicativo Caixa Tem.

De acordo com a Caixa Econômica, as operações de saque e transferência só poderão ser realizadas no dia 15 de janeiro de 2021. No entanto, o dinheiro pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite pagamento de contas e compras.

O auxílio emergencial foi concedido para minimizar os impactos econômicos durante a pandemia do coronavírus e as parcelas serão pagas até o mês de dezembro.