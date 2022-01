Mais de 160 municípios baianos já decretaram situação de emergência devido às chuvas

Devido às fortes chuvas na Bahia, cerca de 164 municípios já decretaram situação de emergência, afetando mais 822 mil pessoas. Desse total, 27.205 pessoas estão desabrigadas e mais de 69 mil estão desalojadas, segundo a superintendência estadual de Proteção e Defesa Civil (Sudec). O estado já registrou 26 mortes, além de 520 pessoas feridas. Outras duas pessoas estão desaparecidas. Para a Defesa Civil estadual, as 26 mortes relacionadas às chuvas e suas consequências ocorreram em Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Ubaitaba (1) e Belo Campo (1).

