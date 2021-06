Mais cara: Aneel reajusta em 52% bandeira tarifária na conta de luz

Os brasileiros devem amargar contas de energia cada vez mais caras a partir do próximo mês de junho. Isso porque a Aneel bateu o martelo nesta terça-feira (29) e estipulou o aumento de 52% na bandeira tarifária patamar 2, que vigora atualmente no país.

A agência já tinha antecipado o anúncio sobre o reajuste, mas calculava algo pouco acima de 20%.

Com a decisão de reajustar em 52% o valor que era de R $6,243 a cada 100 Kw consumido, agora passa a custar R$ 9,49.

A justificativa do órgão é a estiagem que o país atravessa, que segundo especialistas é a pior dos últimos 91 anos. Com o nível crítico de água nas hidrelétricas, foi necessário reativar as termelétricas que, conforme a Aneel, tem um custo bem maior.

André Pepitone, presidente da Aneel,também não descarta um aumento adicional nos próximos meses, considerando a escassez da água: "Podemos usar analogia com o que pode acontecer com qualquer produto que depende do clima. Quando acontece um problema no clima, o valor de um alimento aumenta no Ceasa [o mesmo acontece com energia]”, disse durante a reunião do colegiado.