Mais 629 mil vacinas da Pfizer contra Covid-19 chega ao Brasil

De acordo com o G1, esta é a quinta remessa em dois contratos para 200 milhões de imunizantes. Ao todo, a Pfizer já entregou 3,4 milhões doses de vacina desde abril. O cronograma do primeiro contrato prevê totalização de 100 milhões até fim do terceiro trimestre; enquanto a do segundo estipula entrega de mais 100 milhões até dezembro deste ano.

